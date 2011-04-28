СП Sollers и Ford планирует выпускать автомобили на экспорт

Российский автопроизводитель Sollers рассчитывает, что его совместное предприятие с американским Ford мощностью 350 тысяч автомобилей в год будет выпускать автомобили не только для российского рынка, но и на экспорт.

«Мы считаем, что наше СП с Ford имеет огромный экспортный потенциал», – заявил гендиректор и совладелец SollersВадим Швецов, не обозначив долю автомобилей, которые компания планирует отправлять на экспорт. «Мы стремимся к полной интеграции в мировой автопром», – отметил он.

Напомним, Sollersи Ford договорились о создании СП для производства автомобилей под брендом Ford на паритетных началах в феврале 2011 года, подписав соглашение о таможенных льготах с правительством России. Партнеры планировали выпускать на заводе шесть моделей Ford классов B-D, SUV и легкие коммерческие авто. «Sollersначнет выпускать автомобили Ford на своих заводах в Татарстане в рамках совместного проекта в 2012 году», – сообщил В.Швецов.

Проект включает в себя в том числе строительство в России завода двигателей, пишет агентство Reuters. СП будет строить его «с нуля», сказал В.Швецов, но его стоимость и проектную мощность он не обозначил, не исключив, что двигатели также могут экспортироваться за пределы России.