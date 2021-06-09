Импорт легковых автомобилей в январе - апреле вырос на 66%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам четырех месяцев 2021 года вырос на 65,6% до 110,1 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 2 млрд 666,9 млн долларов. При этом в апреле было импортировано 33,2 тыс. машин (-5,4% к марту) на 734 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе - апреле увеличился на 75,7% до 10,3 тыс. машин общей стоимостью 680,7 млн долларов. Из них 3,6 тыс. грузовиков (+19,4% к марту) на 219,1 млн долларов были поставлены в нашу страну в апреле.

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