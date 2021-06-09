Продажи китайских автомобилей в мае выросли почти в 5 раз

Продажи автомобилей китайских брендов в России продолжают расти. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», они росли каждый месяц с начала 2021 года и май не стал исключением.

Так, в последний весенний месяц в нашей стране было реализовано 9207 новых машин китайских марок (по данным АЕБ), что в 4,7 раза больше, чем год назад. С учетом того, что весь российский рынок в мае 2021 года показал вдвое меньший рост (в 2,3 раза), доля «китайцев» на нем, по подсчетам экспертов агентства, напротив, удвоилась: с 3,1% (в мае 2020-го) до 6,2% (сейчас).

Самым популярным китайским брендом в РФ по итогам мая снова стал Haval. Его продукция разошлась тиражом в 3167 экземпляров – в 4,2 раза больше, чем год назад. На втором месте находится Chery, реализация автомобилей которого выросла еще больше – почти в 10 раз до 2 990 экземпляров. Замыкает первую тройку Geely с результатом в 2 001 проданный автомобиль (рост в 4,1 раза).

Продажи автомобилей остальных китайских марок выглядят следующим образом: Changan (442 шт.; +91%), FAW (263 шт.; +217%), CHERYEXEED (200 шт.), Lifan (68 шт.; +11%), GAC (64 шт.), Brilliance (9 шт.; +29%), Zotye (2 шт.; -87%), Foton (1 шт.; -75%).

Если рассматривать продажи новых китайских автомобилей за 5 месяцев нынешнего года, то за этот период в нашей стране их было реализовано чуть более 37 тысяч единиц. И это в 2,6 раза выше показателя января – мая 2020 года.

Какие новинки появились в сегменте китайских автомобилей в этом году – читайте здесь.

Фото: Haval