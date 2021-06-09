Haval в мае увеличил продажи в России более чем в 4 раза

Российские дилеры Haval в мае реализовали 3167 автомобилей, что в 4,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, а также вошел в ТОП-10 ведущих игроков российского авторынка в целом, согласно данным АЕБ. По итогам пяти месяцев 2021 года в России было продано 12726 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 2,4 раза).

Как сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус», бестселлером Haval на российском рынке в мае остается кроссовер Haval F7, чья реализация выросла в 4,6 раза и составила 1235 машин. На втором месте по популярности идет купе-кроссовер Haval F7x, который нашел 1204 владельцев (рост в 6,2 раза). Стоит также отметить, что 18 мая этого года в России стартовали продажи нового компактного кроссовера Haval Jolion, который, как заявляют в компании, вызвал большой интерес у покупателей.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и новый компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области. В ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке еще четыре новых модели. Так, до конца 2021 года в России начнутся продажи пикапа Pao, а также, по неофициальным данным, внедорожника Haval H6 третьего поколения. Между тем, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника Big Dog и Wey Tank, которые, по данным источников, могут встать на конвейер российского завода Haval ориентировочно в 2023 году.

Фото: Haval