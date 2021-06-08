Geely в мае увеличила продажи в России более чем в 4 раза

Российские дилеры Geely в мае реализовали 2001 автомобиль, что в 4,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам пяти месяцев 2021 года в России было продано 7302 машины китайской марки (рост в 2,1 раза), сообщает пресс-служба Geely.

Самой продаваемой моделью Geely на российском рынке в мае стал компактный кроссовер Coolray, чьи продажи выросли в 5,5 раз и составили 934 автомобиля. Второе место по популярности занял флагманский кроссовер Geely Atlas с показателем 772 реализованных машины (рост в 3,4 раза). Замыкает тройку бестселлеров Geely новый купе-кроссовер премиум-класса Tugella, который выбрали 234 покупателя.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в третьем квартале 2021 года российские дилеры Geely начнут принимать заказы на новый кроссовер Geely Atlas Pro. Новинка постепенно заменит популярную в нашей стране модель Atlas, которая долго время являлась бестселлером Geely в нашей стране. Кроме того, в нынешнем году на российском рынке появится первый доступный автомобиль с силовой установкой, созданной на основе технологии «мягкого гибрида». В 2022 году компания Geely планирует привезти в Россию новый флагманский среднеразмерный кроссовер КХ11, который был представлен на Шанхайском автосалоне. Стоит отметить, что ранее компания Geely прекратила поставки на российский рынок кроссовера Emgrand X7.

Полный список дилеров Geely (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Geely