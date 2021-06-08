«Соллерс» намерен полностью локализовать производство Mazda во Владивостоке

Группа «Соллерс» планирует полностью локализовать на заводе во Владивостоке производство двигателей и автомобилей Mazda, заявил глава «Соллерс» Вадим Швецов.

«В прошлом году мы вложили 2 млрд рублей в механобработку двигателей Mazda во Владивостоке. Мы взяли курс на локализацию из российских компонентов мотора, который на 100% поставляется в Японию и другие страны. Мы с японскими коллегами начнем достаточно интересный, но долгий путь по локализации моторов, и также автомобилей», – цитирует В.Швецова агентство «ТАСС».

Кроме того, группа Sollers совместно с японскими партнерами начала локализовать производство электронных систем помощи водителям ADAC, в которых используется российское ПО. По словам главы Sollers, партнеры за счет российских телематических платформ внедряют систему, подобную «ЭРА-ГЛОНАСС» – eCall. Он также добавил, что компания планирует привлечь японских партнеров для развития сервисов по подписке на автомобили.

Напомним, в ноябре 2011 года «Соллерс» и японский автопроизводитель Mazda Motor Corp. подписали меморандум о намерениях по созданию нового совместного предприятия на базе площадки «Соллерс – Дальний Восток». Объем инвестиций в СП «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», в котором партнеры имеют равные доли, составляет около 10 млрд рублей. Совместное предприятие было официально открыто в сентябре 2012 года. Первой моделью Mazda российской сборки стал кроссовер CX-5 – его серийное производство началось в октябре 2012 года. А в апреле 2013 года на дальневосточном конвейере также появился новый седан Mazda6. В феврале 2018 года на предприятии «Мазда Соллерс» начался выпуск семиместного внедорожника Mazda CX-9 нового поколения. Кроме того, в конце 2020-го во Владивостоке стартовало производство нового компактного кроссовера Mazda CX-30. Проектная мощность завода «Мазда Соллерс» составляет 100 тыс. автомобилей в год. Предприятие работает в две смены, в режиме пятидневной рабочей недели.

В сентябре 2017 года компания «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» получила статус резидента территории опережающего развития «Надеждинская». В октябре на площадке предприятия «Мазда Соллерс» началось строительство завода по производству двигателей. Общая площадь корпуса составляет 12 тыс. 600 кв.м, на ней расположены цех по производству двигателей, цех механической обработки головки блока цилиндров, зона внутренней логистики и административно-бытовой корпус. Предприятие проектной мощностью 50 тыс. единиц в год специализируется на производстве бензиновых 4-цилиндровых двигателей Mazda SkyActiv-G, которые поставляются на экспорт. Открытие двигательного завода состоялось в сентябре 2018 года, а в июне 2019-го «Мазда Соллерс» приступила к серийному производству двигателей Mazda SkyActiv-G и начала отгрузки продукции в Японию на предприятия Mazda. Таким образом, двигательный завод во Владивостоке полностью интегрирован в глобальную цепочку Mazda Motor Corp. и будет развиваться как одна из международных производственных площадок компании.

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Фото: «Мазда Соллерс»