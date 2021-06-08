Объявлена цена на новую мощную версию Peugeot 2008

Российские дилеры Peugeot начали прием предзаказов на новую версию кроссовера Peugeot 2008 с новым двигателем PureTech 150 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость такого автомобиля составляет 2 млн 229 тыс. рублей, сообщает пресс-служба французской марки.

За счет нового двигателя и новой автоматической коробки передач с электронным управлением новый Peugeot 2008 стал еще быстрее, разгоняясь с 0 до 100 км/ч за 8,7 секунд, а расход топлива в смешанном цикле снизился до 6,1 литров на 100 км.

Кроме того, новая версия автомобиля получила новые системы помощи водителю: адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, систему автоматического экстренного торможения с увеличенным диапазоном работы, систему удержания в центре полосы движения, систему помощи при параллельной и перпендикулярной парковке.

Новая версия Peugeot 2008 доступна для комплектации GT, которая, помимо прочего, включает передние датчики парковки, систему предупреждения о присутствии объекта в слепой зоне, светодиодные фары ближнего и дальнего света Peugeot Full Led с функцией автоматического переключения фар дальнего света и светодиодные повторители поворотов, решетку радиатора с темным хромированием, черную крышу Black Diamond, хромированные патрубки выхлопной системы, спортивное мультифункциональное рулевое колесо с обивкой из нешлифованной кожи и логотипом GT, светодиодную декоративную подсветку передней и дверных панелей (8 цветов), алюминиевые накладки на педали и передние пороги.

Напомним, с момента появления на российском рынке в декабре 2020 года новый Peugeot 2008 предлагался с двигателем PureTech 130 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач (от 1 млн 829 тыс. руб.), а также с двигателем PureTech 100 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач (от 1 млн 669 тыс. руб.).

Какие еще модели Peugeot и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Peugeot