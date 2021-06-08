Российский завод Haval выпустил 30-тысячный автомобиль

Российский завод Haval 7 июня выпустил 30-тысячный автомобиль с момента открытия предприятия в июне 2019 года. Юбилейным стал новый компактный кроссовер Haval Jolion в цвете «Небесный топаз», сообщает пресс-служба китайской марки.

Подводя итоги двухлетней работы российского завода Haval, президент Haval в России Чжан Цзюньсюе отметил, что локальное производство – это основа успеха компании в нашей стране, которая остается одним из ключевых рынков для Haval.

Напомним, завод Haval, расположенный на территории индустриального парка «Узловая» Тульской области, был открыт 5 июня 2019 года. Производственный комплекс включает цех штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов. В технологические процессы предприятия входят: штамповка, сварка, окраска, сборка и литье пластика, производство выхлопной системы, сидений и деталей интерьера. На первом этапе планируемая производственная мощность завода составляет 80 тыс. автомобилей в год (полная мощность – 150 тыс. автомобилей в год). В настоящее время на предприятии выпускаются кроссоверы Haval F7 и Haval F7x, рамный внедорожник Haval H9 и новый компактный кроссовер Haval Jolion.

Кроме того, в ноябре прошлого года компания Haval начала в России строительство первого зарубежного завода Great Wall Motor по производству двигателей. Новое предприятие расположится на территории действующего завода марки в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области и займет площадь более 10 тыс. кв.м. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию планируется до конца 2022 года. Инвестиции в проект составят около 4 млрд рублей. Планируемая производственная мощность нового завода по производству двигателей составит 80 тыс. единиц в год. Проект будет построен в два этапа, первым из которых станет цех сборки двигателей площадью более 3000 кв.м. Завод будет осуществлять сборку двигателей для более чем 90% автомобилей Haval в России. Новое производство обеспечит 300 рабочих мест.

В сентябре 2020 года компания «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» подписала специнвестконтракт с Минпромторгом РФ на реализацию проекта по локализации производства автомобилей Haval в России. Компания взяла обязательства по локализации ключевых компонентов: двигателя, коробки перемены передач, электронных блоков и систем управления автомобилем. Совокупная балльная оценка обязательств по освоению технологий в рамках реализации СПИК составляет более 7000 баллов, являясь самой высокой в отрасли. Общий объем инвестиций в локализацию производства автомобилей и ключевых компонентов составит 42,4 млрд рублей. Как отмечается, Haval – первый и на сегодняшний день единственный китайский бренд, подписавший с Минпромторгом России СПИК на локализацию производства.

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Фото: Haval