KIA представила новый Sportage

Компания KIA рассекретила внешность и салон кроссовера Sportage пятого поколения, мировые продажи которого начнутся в конце 2021 года. Ожидается, что в Корее новинка появится уже в следующем месяце. Цены и подробности пока не объявлены, пишет «Российская газета».

Дизайн нового Sportage создавался усилиями нескольких дизайн-центров марки, расположенными в Китае, США, Германии и Южной Корее. Ярко выраженные грани изящно контрастируют с рельефными поверхностями кузова нового Sportage. В передней части черная решетка радиатора протянулась по всей ширине автомобиля, а ее рисунок сформирован из четко ориентированных геометрических элементов. В задней части рельефные линии крыльев плавно спускаются к тонким фонарям, между которыми расположились новый логотип KIA и название модели.

Для новинки сразу анонсирована версия X-Line, которая отличается дизайном бамперов, боковых молдингов и наличием рейлингов. Изменения в салоне: другие цвета отделки, прострочка и вставки под черное дерево.

Интерьер нового Sportage показан в обычной комплектации: он получил изогнутую панель, состоящую из экранов цифровой приборной панели и мультимедийной системы. На центральном тоннеле расположились слот для беспроводной зарядки, селекторы трансмиссии и выбора режимов работы электронных помощников, кнопки управления подогревом и вентиляцией сидений.