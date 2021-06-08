KIA представила новый Sportage

Компания KIA рассекретила внешность и салон кроссовера Sportage пятого поколения, мировые продажи которого начнутся в конце 2021 года. Ожидается, что в Корее новинка появится уже в следующем месяце. Цены и подробности пока не объявлены, пишет «Российская газета».
Дизайн нового Sportage создавался усилиями нескольких дизайн-центров марки, расположенными в Китае, США, Германии и Южной Корее. Ярко выраженные грани изящно контрастируют с рельефными поверхностями кузова нового Sportage. В передней части черная решетка радиатора протянулась по всей ширине автомобиля, а ее рисунок сформирован из четко ориентированных геометрических элементов. В задней части рельефные линии крыльев плавно спускаются к тонким фонарям, между которыми расположились новый логотип KIA и название модели.
Для новинки сразу анонсирована версия X-Line, которая отличается дизайном бамперов, боковых молдингов и наличием рейлингов. Изменения в салоне: другие цвета отделки, прострочка и вставки под черное дерево.
Интерьер нового Sportage показан в обычной комплектации: он получил изогнутую панель, состоящую из экранов цифровой приборной панели и мультимедийной системы. На центральном тоннеле расположились слот для беспроводной зарядки, селекторы трансмиссии и выбора режимов работы электронных помощников, кнопки управления подогревом и вентиляцией сидений.
Напомним, ранее компания KIA расширила выбор комплектаций для спецсерии Sportage Black Edition, которая вышла на российский рынок в феврале 2021 года, и теперь также предлагается в более доступной версии Luxe Plus. Стоимость Sportage Black Edition в этой комплектации с 2,0-литровым бензиновым двигателем (150 л.с.) и приводом на переднюю ось составляет 1 млн 994 тыс. 900 рублей, с таким же двигателем, но с полным приводом – 2 млн 074 тыс 900 рублей, и с бензиновым двигателем 2,4 л (184 л.с.) и системой полного привода – 2 млн 194 тыс. 900 рублей. Во всех вариантах автомобиль имеет автоматическую 6-ступенчатую трансмиссию.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2021 года продажи KIA Sportage в нашей стране составили 12451 автомобиль, что на 42% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате он вошел в ТОП-15 самых популярных автомобилей на российском рынке.
Какие еще модели KIA и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».
Фото: KIA