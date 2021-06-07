«ГАЗель NN» начали выпускать в Турции

На сборочной площадке «Группы ГАЗ» в турецком городе Сакария стартовало серийное производство нового коммерческого автомобиля «ГАЗель NN» с двигателем экологического класса «Евро-6». Это первый российский легкий коммерческий автомобиль, соответствующий экологическому стандарту «Евро-6». Высокие экологические параметры автомобиля были подтверждены в ходе комплексных испытаний в Испании, Германии, Великобритании, где проводились замеры выбросов в составе транспортного средства и другие виды испытаний, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Автомобили выпускаются с двигателем Cummins F2.8 «Евро-6» мощностью 170 л.с. и максимальным крутящим моментом 360 Нм. Машины комплектуются 6-ступенчатой коробкой передач, которая рассчитана на передачу крутящего момента до 450 Нм, а ее ресурс составляет 300 тыс. км.

Выпуск модели «ГАЗель NN» в Турции начинается с автомобильных шасси полной массой 3,5 т, на которые будут устанавливаться надстройки для различных видов бизнеса. В дальнейшем в Турции также планируется начать производство грузовых и грузопассажирских фургонов. В перспективе автомобили «ГАЗель NN» «Евро-6» будут доступны для российских клиентов, которые уделяют особое внимание экологичности транспортных средств.

Напомним, в мае 2021 года Горьковский автозавод начал серийное производство нового коммерческого автомобиля «ГАЗель NN». Выпуск новой модели стартовал с бортовых модификаций и цельнометаллических фургонов полной массой 3,5 т. Автомобили комплектуются 6-ступенчатой коробкой передач, новой разработкой Горьковского автозавода, и дизельным двигателем.

В дальнейшем на платформе «ГАЗели NN» будет создан даже более широкий, чем на базе «ГАЗели Next», модельный ряд легких коммерческих автомобилей полной массой от 2,5 до 4,6 т с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники для российского и экспортных рынков. Как отмечается, универсальность платформы «ГАЗель NN» обеспечивает высокую вариативность сочетаний силовых агрегатов, типов шасси и других ключевых узлов автомобиля. В перспективе на эту модель будет устанавливаться широкий ряд как двигателей внутреннего сгорания (дизельных, газовых, бензиновых), так и электрических силовых агрегатов.

«ГАЗель NN» – это платформа, которая станет основой для развития интеллектуальных систем помощи водителю, цифровых сервисов, внедрения элементов беспилотных технологий. Управление системами автомобиля сосредоточено в едином электронном блоке управления, который передает сигналы водителю и напрямую взаимодействует с органами управления двигателем, рулевой и тормозной системами, освещением, звуковыми сигналами и др. Автомобиль изначально спроектирован с расчетом на подключение инструментов контроля за внешней средой (камер и датчиков), что позволит в дальнейшем внедрять широкий ряд интеллектуальных систем активной помощи водителю (ADAS).

«ГАЗель NN» получила обновленный экстерьер с более строгими линиями в передней части автомобиля, а также принципиально новый интерьер кабины, который включает комфортабельное подрессоренное водительское сиденье с 11 видами регулировок, мультимедийную систему с 9-дюймовым экраном и новым интерфейсом. Передняя панель имеет разъемы USB, ниши для смартфонов, пластиковых карт, стаканов кофе и бутылок с водой, охлаждаемый и запираемый нижний ящик. Два дополнительных USB-разъема на потолочной консоли используются для подключения видеорегистратора или тахографа. Бесключевой запуск двигателя обеспечивает дополнительное удобство, а электронное управление стояночным тормозом с помощью клавиши на приборной панели не только повышает эффективность работы узла, но и увеличивает свободное пространство кабины. Спинка центрального пассажирского сиденья откидывается, превращаясь в удобный столик с подстаканниками. Уже в базовой комплектации автомобиль оснащен термопоглощающим ветровым стеклом. Яркие полностью светодиодные фары рассчитаны на весь срок службы автомобиля. Целый ряд технических изменений позволил заметно снизить уровень шума и вибрационных нагрузок.

Подушка безопасности водителя входит в базовую комплектацию. Электронная система динамической стабилизации (ESP), система помощи при экстренном торможении (BAS), система электронного распределения тормозных усилий (EBD) в комплексе с противобуксовочной системой (TCS), а также система помощи при трогании на подъем (HSA) обеспечивают высокую управляемость и устойчивость машины в сложных дорожных ситуациях. Работая совместно с новой тормозной системой (с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах), «электронные помощники» водителя обеспечивают эффективное маневрирование и замедление автомобиля.

Фото: «Группа ГАЗ»