АВТОВАЗ отказался от рестайлинга LADA XRAY

АВТОВАЗ, который ранее планировал рестайлинг высокого хэтчбека LADA XRAY, отказался от этих планов. Об этом изданию «За рулем» заявил директор проекта «Семейство автомобилей LADA XRAY» Олег Груненков, добавив, что в компании намерены сосредоточиться на выпуске спецверсий LADA XRAY – эксперимент с версиями Instinct и Black оказался успешен.

Не получит LADA XRAY и 8-клапанный двигатель, благодаря чему удалось бы снизить цену на модель. «Появление нового мотора сопряжено с проведением большого объема работ, связанных с калибровками, которые затрагивают минимум три сезона: зима-лето-зима или лето-зима-лето. Это требует много времени и затрат, которые не смогут окупиться, учитывая небольшие объемы производства», – пояснил Олег Груненков.

Напомним, производство автомобилей LADA XRAY началось в декабре 2015 года. В основе этой модели – архитектура кузова и шасси Альянса, адаптированные специалистами АВТОВАЗа под российские условия. Как отмечается, семейство XRAY является одним из наиболее технически оснащенных и комфортных автомобилей LADA. Первой модернизацией стало внедрение отключаемой системы курсовой устойчивости: в определенных условиях это позволяет повысить проходимость. Затем состоялось внедрение мотора 1,8 л, сначала с автоматизированной, затем – с механической коробкой передач. Значительный объем конструктивных изменений был внедрен с запуском LADA XRAY Cross: улучшена эргономика водительского места, увеличено пространство для пассажиров второго ряда сидений. Появилась интеллектуальная система контроля тяги и антипробуксовки LADA Ride Select, позволяющая уверенно двигаться в сложных дорожных условиях. Кроссовер XRAY Cross стал первой LADA с бесступенчатой автоматической трансмиссией. В апреле 2021 года АВТОВАЗ начал продажи автомобилей с новой мультимедийной системой LADA EnjoY Pro с Яндекс.Авто, которая представлена, в том числе в автомобилях XRAY Cross и XRAY.

Весной прошлого года была запущена новая версия XRAY Cross Instinct – первый автомобиль LADA, получивший мультимедийную систему с Яндекс.Авто. Осенью 2020-го были выпущены еще две специальные версии – XRAY #CLUB и XRAY Cross [BLACK].

Стоимость LADA XRAY составляет от 706,9 тыс. рублей, LADA XRAY Cross – от 817,9 тыс. рублей. Покупателям предлагается более 25 различных комплектаций и около 100 сертифицированных аксессуаров. LADA XRAY отличается энергоемкой подвеской и высоким дорожным просветов в 195 мм. Комфорт и безопасность обеспечивают климат-контроль, мультимедиа с навигацией и камерой заднего вида, подогрев сидений, датчики дождя и света, а также две фронтальные подушки безопасности, система торможения ABS+BAS, ESC и помощник при старте в гору HSA.

Оценить стоимость владения этими или другими автомобилями можно с помощью специального Калькулятора.

Фото: АВТОВАЗ