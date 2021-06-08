АВТОВАЗ отказался от рестайлинга LADA XRAY | АВТОСТАТ

АВТОВАЗ отказался от рестайлинга LADA XRAY

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АВТОВАЗ отказался от рестайлинга LADA XRAY

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АВТОВАЗ, который ранее планировал рестайлинг высокого хэтчбека LADA XRAY, отказался от этих планов. Об этом изданию «За рулем» заявил директор проекта «Семейство автомобилей LADA XRAY» Олег Груненков, добавив, что в компании намерены сосредоточиться на выпуске спецверсий LADA XRAY – эксперимент с версиями Instinct и Black оказался успешен.

Не получит LADA XRAY и 8-клапанный двигатель, благодаря чему удалось бы снизить цену на модель. «Появление нового мотора сопряжено с проведением большого объема работ, связанных с калибровками, которые затрагивают минимум три сезона: зима-лето-зима или лето-зима-лето. Это требует много времени и затрат, которые не смогут окупиться, учитывая небольшие объемы производства», – пояснил Олег Груненков.

Напомним, производство автомобилей LADA XRAY началось в декабре 2015 года. В основе этой модели – архитектура кузова и шасси Альянса, адаптированные специалистами АВТОВАЗа под российские условия. Как отмечается, семейство XRAY является одним из наиболее технически оснащенных и комфортных автомобилей LADA. Первой модернизацией стало внедрение отключаемой системы курсовой устойчивости: в определенных условиях это позволяет повысить проходимость. Затем состоялось внедрение мотора 1,8 л, сначала с автоматизированной, затем – с механической коробкой передач. Значительный объем конструктивных изменений был внедрен с запуском LADA XRAY Cross: улучшена эргономика водительского места, увеличено пространство для пассажиров второго ряда сидений. Появилась интеллектуальная система контроля тяги и антипробуксовки LADA Ride Select, позволяющая уверенно двигаться в сложных дорожных условиях. Кроссовер XRAY Cross стал первой LADA с бесступенчатой автоматической трансмиссией. В апреле 2021 года АВТОВАЗ начал продажи автомобилей с новой мультимедийной системой LADA EnjoY Pro с Яндекс.Авто, которая представлена, в том числе в автомобилях XRAY Cross и XRAY.

Весной прошлого года была запущена новая версия XRAY Cross Instinct – первый автомобиль LADA, получивший мультимедийную систему с Яндекс.Авто. Осенью 2020-го были выпущены еще две специальные версии – XRAY #CLUB и XRAY Cross [BLACK].

Стоимость LADA XRAY составляет от 706,9 тыс. рублей, LADA XRAY Cross – от 817,9 тыс. рублей. Покупателям предлагается более 25 различных комплектаций и около 100 сертифицированных аксессуаров. LADA XRAY отличается энергоемкой подвеской и высоким дорожным просветов в 195 мм. Комфорт и безопасность обеспечивают климат-контроль, мультимедиа с навигацией и камерой заднего вида, подогрев сидений, датчики дождя и света, а также две фронтальные подушки безопасности, система торможения ABS+BAS, ESC и помощник при старте в гору HSA.

Оценить стоимость владения этими или другими автомобилями можно с помощью специального Калькулятора.

Фото: АВТОВАЗ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазразработкиlada xray

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