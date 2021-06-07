Hyundai Santa Fе в мае установил новый рекорд продаж в России

Российские дилеры Hyundai в мае реализовали 16261 автомобиль – в 2,5 раза больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2021 года продажи Hyundai в нашей стране составили 71866 машин (+42%). В результате Hyundai заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 10,8% против 10,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в мае стал седан Hyundai Solaris с показателем 6232 проданных машины (рост в 3,2 раза). На втором месте по популярности идет компактный кроссовер Hyundai Creta, чья реализация увеличилась на 76% и составила 5717 автомобилей. Стоит отметить, что этим летом на российском рынке дебютирует новое поколение кроссовера Creta с уникальным дизайном. Обновленный кроссовер Hyundai Santa Fе в прошлом месяце нашел 2265 покупателей (рост в 5,4 раза). В результате он установил исторический рекорд по количеству проданных автомобилей за всю историю своего присутствия на российском рынке.

Далее следует бизнес-седан Sonata, чей результат составил 850 реализованных машин (рост в 3,9 раза). Замыкает пятерку российских бестселлеров Hyundai на этот раз седан Hyundai Elantra, продажи которого выросли в 6,6 раза до 452 автомобиля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце мая в продажу поступил обновленный кроссовер Hyundai Tucson четвертого поколения. А уже на следующей неделе состоится российская премьера компактного кроссовера Hyundai Creta второго поколения. Кроме того, в сентябре у дилеров ожидается минивэн Staria, который придет на смену предыдущему поколению модели H-1.

Во сколько обходится содержание автомобиля Hyundai (и не только) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Hyundai