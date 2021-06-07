На каких кабриолетах ездят россияне? И где их больше всего?

О том, что Мария Шарапова, Гоша Куценко, Виктория Дайнеко любят ездить на кабриолетах – знают многие, в сети об этом информация есть. А мы решили посмотреть, сколько жителей России владеют автомобилями «без крыши».

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 января 2021 года в нашей стране насчитывалось 19 184 кабриолета. В сравнении с 45-миллионным общим парком легковых автомобилей – это, конечно, капля в море. Тем не менее, кабриолеты, как оказалось, сегодня есть практически в каждом российском регионе – даже в Якутии (10 шт.) и на Чукотке (7 шт.).

Лидером среди региональных «кабриопарков» является, конечно же, столица – там на учете содержится 5 990 таких автомобилей. На втором месте в этом рейтинге находится Санкт-Петербург (1959 шт.), на третьем – Московская область (1763 шт.). Среди нестоличных регионов по числу кабриолетов лидирует Краснодарский край (1177 шт.). В каждом из оставшихся субъектов РФ число машин с таким типом кузова даже не дотягивает до 600 экземпляров.

Что касается марочных предпочтений – оказалось, что в нашей стране зарегистрировано кабриолетов более чем 50 марок. Чаще всего среди них можно встретить Mercedes-Benz, которых насчитывается в количестве 4224 единиц (22% от общего количества), то есть это практически каждый пятый кабриолет России. Также у нас насчитывается 2660 автомобилей BMW с «открытым верхом». На третьем месте в данном рейтинге находятся кабриолеты Peugeot (1772 шт.), от которых совсем чуть-чуть отстает Porsche (1763 шт.).

Кабриолетов других марок числится в количестве менее 1 тыс. экземпляров, а на перечисленную четверку приходится свыше половины (54%) всего парка таких машин.

Во сколько обходится содержание кабриолета (и не только) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Авито