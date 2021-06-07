КАМАЗ в мае увеличил производство на 10%, выпустив 2712 машинокомплектов. Напомним, завод приостанавливал конвейер с 1 по 10 мая в связи с майскими праздниками и корпоративным отпуском. По итогам пяти месяцев 2021 года с конвейера предприятия сошло 16970 грузовых автомобилей, что на 27% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», КАМАЗ вышел на темп производства на уровне 200 автомобилей в сутки – это на 15 машин больше, чем завод выпускал в начале года. При этом предприятие запланировало дальнейший рост суточного выпуска автомобилей, что связано с высоким спросом на грузовики «КАМАЗ» со стороны потребителей.

«В настоящее время мы контрактуем автомобили, которые сможем поставить в сентябре – на ближайшие пять месяца вся продукция уже продана. Поэтому мы взяли на себя задачу увеличить бизнес-план, причем существенно», – рассказал ранее генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин. По его словам, рынок готов принять и большее количество грузовиков, однако и выпуск 210 автомобилей в сутки означает некоторые производственные сложности – один из конвейеров пришлось бы перевести на трехсменный режим работы. Однако глава КАМАЗа считает данную меру неэффективной, поскольку для компании прирост темпа означает донабор персонала в количестве почти 2 тыс. человек. Пока же КАМАЗу удается выпускать 200 автомобилей в сутки без изменения численности, за счет повышения производительности труда.

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Фото: КАМАЗ