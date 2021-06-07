Volkswagen локализует выпуск турбодвигателей в России

Компания «Фольксваген Груп Рус» 4 июня подписала меморандум о намерениях с правительством Калужской области о производстве двигателя 1.4 TSI на своем заводе в Калуге с 2024 года. После запуска проекта максимальная мощность предприятия увеличится с текущих 150 тыс. двигателей до 240 тыс. единиц в год. Инвестиции в увеличение и адаптацию производственных мощностей завода для выпуска нового двигателя составят 6 млрд рублей. Благодаря проекту может быть создано до 80 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новый двигатель 1.4 TSI мощностью 150 л.с. будет выпускаться на заводе компании совместно с производимым на данный момент мотором 1.6 MPI. Двигатели, выпускаемые в Калуге, устанавливаются на наиболее популярные модели российского производства: Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Skoda Octavia, а также новый Volkswagen Taos, производство которого было запущено в мае 2021 года.

Напомним, компания «Фольксваген Груп Рус» запустила производство двигателей на собственном заводе в Калуге в сентябре 2015 года. Предприятие площадью 32 тыс. кв.м расположено в индустриальном парке Грабцево в Калуге, в непосредственной близости от автомобильного завода Volkswagen. В строительство моторного завода, производственная мощность которого составляет 150 тыс. двигателей в год, концерн Volkswagen инвестировал около 250 млн евро.

Как ране сообщал «АВТОСТАТ», в июле 2019 года компания «Фольксваген Груп Рус» подписала с Минпромторгом РФ специнвестконтракт, в рамках которого планирует реализовать проект по углублению локализации выпускаемых локально моделей автомобилей. Производство двигателей предполагается с выполнением операций: мехобработка шатунно-поршневой группы, коленчатого вала, головки блока цилиндров, блока цилиндров. Кроме того, предусматривается использование заготовок коленчатого вала, блока цилиндров, головки блока российского производства. Также планируется локализация коробки перемены передач и электронных систем управления автомобилем. Кроме того, в рамках специнвестконтракта компания планирует модернизировать существующий модельный ряд и значительно расширить его в будущем. Условия СПИКа будут действительны до 2028 года.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Volkswagen