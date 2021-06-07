АВТОВАЗ вновь приостановил выпуск ряда моделей из-за нехватки комплектующих

АВТОВАЗ вынужден продлить время простоя производственных линий на этой неделе из-за продолжающегося дефицита в поставках электронных компонентов. Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе предприятия, линия №1 (платформа B0) будет остановлена 7-9 июня, линия №3 (Niva Legend) и Линия №5 (Granta) будут остановлены с 7 по 11 июня.

Как отметили на АВТОВАЗе, компания прилагает все необходимые усилия для нормализации ситуации и скорейшего возобновления производства, намереваясь перезапустить Линию №3 и Линию №5 с 15 июня. В текущей ситуации АВТОВАЗ намерен нарастить выпуск автомобилей семейства LADA Vesta и LADA Niva Travel, производство которых не затронуто недопоставками компонентов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на прошлой неделе АВТОВАЗ на два дня приостанавливал производство автомобилей на сборочных линиях B0 и Granta, работа которых была возобновлена 4 июня. Напомним, на линии B0 помимо моделей LADA Largus и XRAY, выпускаются также Renault Logan и Sandero.

Как ранее заявил президент АВТОВАЗа Николя Мор, до сентября 2021 года компания планирует нанять дополнительно более 1500 сотрудников на производственную площадку в Тольятти для удовлетворения растущего спроса.

Так, в мае АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 38284 автомобиля LADA – это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 160123 машины, что на 53% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Оценить стоимость владения этими или другими автомобилями можно с помощью специального Калькулятора.

Фото: АВТОВАЗ