Японский авторынок в мае вырос на треть

Японский авторынок в мае увеличился на 34,1% до 165932 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Японской ассоциации автодилеров (JADA), за пять месяцев 2021 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 1 млн 113 тыс. 164 машины (+9,5%).

Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи увеличились на 30,2% до 88734 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 15795 машин (-5%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему Nissan, реализовавший 13725 автомобилей (+55,2%).

Автомобили этих и других марок можно найти и на рынке России – в салонах проверенных дилеров.