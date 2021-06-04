LADA Niva в мае стала лидером в сегменте SUV

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в мае стал внедорожник LADA Niva. В прошлом месяце реализация этого семейства, состоящего из моделей Niva Legend и Niva Travel, составила 6169 автомобилей, что в 2,2 раза выше показателя годичной давности, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Второе место занял компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 5717 проданных машин (+76%). Третий результат показал Renault Duster – 3784 автомобиля, что в 2,6 раза больше по сравнению с прошлым годом. Далее идет Volkswagen Tiguan, разошедшийся тиражом 3123 экземпляра (рост в 2,6 раза). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России Hyundai Santa Fe, чьи продажи составили 2265 машин (рост в 5,4 раза).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам мая также вошли Toyota RAV4 (2252 шт., +84%), Skoda Karoq (2205 шт., рост в 3,8 раза), KIA Sportage (2084 шт., рост в 2,8 раза), Renault Kaptur (1785 шт., рост в 2,2 раза) и Skoda Kodiaq (1785 шт., рост в 2,6 раза).

Стоит отметить, что по итогам пяти месяцев 2021 года лидером среди моделей SUV является Hyundai Creta с показателем 31485 реализованных машин (+36%). Далее следуют внедорожник LADA Niva, разошедшийся в количестве 24709 единиц (+62%) и Toyota RAV4, продажи которого составили 16441 автомобиль (+22%).

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.



Фото: АВТОВАЗ