Какие кабриолеты покупают россияне?

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» за 4 месяца текущего года в нашей стране было куплено 80 кабриолетов. Это на 19% больше, чем в январе – апреле 2020 года, когда владельцами машин «без крыши» стали 67 россиян. Какие марки пользуются популярностью в этом специфическом сегменте рынка?

Лидирует здесь немецкий бренд Porsche, на долю которого приходится больше половины (56%) от всех новых купленных кабриолетов и родстеров в нашей стране. В количественном выражении это составляет 45 автомобилей. Следом идет еще одна немецкая марка – BMW, с результатом 20 автомобилей. Замыкает первую тройку Mercedes-Benz, кабриолеты которого разошлись тиражом в 6 единиц.

А вот у остальных марок покупки исчисляются единичными экземплярами. Так в январе – апреле 2021 года россияне приобрели 3 кабриолета Bentley, по 2 – Lamborghini и Rolls-Royce и по 1 – Ferrari и Jaguar.

Сколько стоят сегодня конкретные модели кабриолетов, можно узнать из нашего материала.

Фото: Porsche