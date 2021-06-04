ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам мая | АВТОСТАТ

ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам мая

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ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам мая

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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Самой продаваемой моделью в России по итогам мая остается LADA Granta, чья реализация увеличилась в 2,2 раза и составила 12829 автомобилей. Второе место заняла LADA Vesta с показателем 10050 машин, что в 2,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показала KIA Rio – 6682 проданных автомобиля (+83%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Далее идет седан Hyundai Solaris, чьи продажи увеличились в 3,2 раза до 6232 машин. Лидером среди моделей SUV стало семейство внедорожников LADA Niva, разошедшееся тиражом в 6169 экземпляров (рост в 2,2 раза). Спрос на кроссовер Hyundai Creta вырос на 76% до 5717 автомобилей.

Лифтбек Volkswagen Polo был реализован в количестве 5102 штук, что в 2,4 раза выше показателя годичной давности. Универсал LADA Largus выбрали 4864 покупателя – в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Реализация лифтбека Skoda Rapid второго поколения выросла почти в 20 раз и составила 4469 единиц. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России по-прежнему Renault Duster с показателем 3784 проданных машины (рост в 2,6 раза).

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россииавтовазпродажиобзор рынка автомобилеймодели-лидеры

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