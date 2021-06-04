Российский авторынок в мае вырос более чем в 2 раза

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в мае выросли в 2,3 раза до 151964 машин. По итогам пяти месяцев 2021 года российский авторынок составил 663612 автомобилей (+38,7%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, в мае рост продаж новых автомобилей, как и ожидалось, оказался на весьма высоком уровне с учетом локдауна, введенного в 2020 году в связи с пандемией COVID-19. В июне сохранится та же ситуация, однако после июля можно будет говорить о более реалистичных показателях в годовом исчислении.

В летние месяцы будут ощущаться последствия сокращения предложения на фоне нехватки электронных компонентов во всем мире. Поэтому в АЕБ ожидают снижения объема продаж большинства производителей в сравнении с текущим высоким потребительским спросом. При государственной поддержке потребителей и производителей можно рассчитывать на положительное завершение года. Согласно актуальному прогнозу АЕБ, по итогам 2021 года в России будет продано 1 млн 632 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает рост рынка на 2,1% по сравнению с прошлым годом.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в мае увеличились в 2,5 раза и составили 38284 автомобиля. Второе место по объему продаж сохраняет KIA – реализация 18818 машин (рост в 2,4 раза) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку занимает Hyundai с показателем 16261 проданный автомобиль, что в 2,5 раза выше показателя годичной давности.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 12482 покупателя (рост в 2,2 раза). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Skoda, чьи продажи составили 9561 машину (рост в 3,3 раза). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам мая также вошли Volkswagen (9115 шт., рост в 2,5 раза), Toyota (7349 шт., +64%), ГАЗ (4381 шт., +61%), Nissan (3827 шт., +73%) и Haval (3167 шт., рост в 4,2 раза).

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