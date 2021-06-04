Mercedes-Benz отзывает в России более 170 автомобилей

Компания «Мерседес-Бенц» объявила 3 июня об отзыве 110 автомобилей Mercedes-Benz C-Класса, CLK, E-Класса и CLS, реализованных с 2006-го по 2008 год. Причины отзыва: клеевое соединение между стеклянной крышкой и рамой сдвижного люка может не соответствовать спецификации, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет проверено клеевое соединение стеклянной крышки люка и при необходимости замена сдвижного люка.

Кроме того, под отзыв попал 61 кроссовер Mercedes-Benz GLB, реализованный с 2019-го по 2021 год. Причины отзыва: облицовка передних колесных арок могла быть закреплена не в соответствии с предписаниями. На всех автомобилях будет проводиться проверка крепления облицовок передних колесных арок и при необходимости корректная установка их. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, ранее Росстандарт объявил о введении нового способа информирования автовладельцев об отзыве транспортных средств. Оповещения будут приходить через единый портал госуслуг. При этом информацию о дефектах и сервисных кампаниях станут фиксировать в электронном ПТС.

Сейчас Росстандарт оповещает об отзыве машин на сайте gost.ru, а с самими автовладельцами связываются дилеры. Однако, как рассказал «Российской газете» заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов, не все представители марок имеют контакты своих клиентов, в связи с чем владельцы не всегда узнают об отзывных кампаниях.

С момента введения программы в 2015 году на устранение неисправностей отправлено около 4 млн транспортных средств. По оценкам Росстандарта, на сегодняшний день лишь 20-25% владельцев автомобилей старше 10 лет приезжают на ремонтные работы после объявления отзывной кампании.

Новый сервис, который станет частью ведомственной программы цифровой трансформации, позволит оперативно оповещать автовладельцев о грядущем отзыве. Запуск нового формата оповещения через портал «Госуслуги» планируется в 2022 году.

С 1 июля нынешнего года узнать, прошел ли необходимые ремонтные работы автомобиль, попавший под отзывную кампанию, можно будет на сайте Росстандарта. Кроме того, фиксировать информацию об исправленных дефектах станут в электронных паспортах транспортных средств. Таким образом, по мнению ведомства, автовладельцы будут более ответственно подходить к устранению неисправностей.

Полный список дилеров Mercedes-Benz (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Росстандарт