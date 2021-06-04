Volkswagen раскрыл комплектации нового кроссовера Taos для России

Компания Volkswagen раскрыла комплектации нового компактного кроссовера Taos для российского рынка. Производство новинки уже налажен на мощностях «Фольксваген Груп Рус» в Нижнем Новгороде, и летом эта модель появится у дилеров, сообщает пресс-служба немецкой марки.

На российском рынке Volkswagen Taos будет представлен в трех вариантах исполнения: Respect, Status и Exclusive. Кроме того, в момент выхода на рынок для заказа будет доступна ограниченная серия Joy! – специальное исполнение Taos, базирующееся на версии Status.

Версия Respect оснащается 16-дюймовыми стальными колесными дисками, светодиодными фарами рефлекторного типа и черными рейлингами. Taos в данном исполнении комплектуется сиденьями с тканевой обивкой, передними сиденьями с механической регулировкой поясничного подпора и подогревом, боковыми зеркалами с электрорегулировкой и обогревом, 2 портами USB-C и кондиционером с ручным управлением. Среди функционального оснащения: круиз-контроль с ограничителем скорости, датчик света, мультимедийная система с дисплеем 6,5”, 4 динамиками, Bluetooth и App-Connect, 8-дюймовая цифровая приборная панель и кнопка запуска двигателя. Автомобиль также оборудуется 6 подушками безопасности и креплениями Isofix.

Для комплектации Status доступны 16-дюймовые легкосплавные колесные диски Chester, комфортные сиденья с тканевой обивкой, водительское сиденье с электрорегулировкой в 12 направлениях (включая регулировку поясничного подпора), а также датчик дождя и зеркало заднего вида с автозатемнением. Volkswagen Taos в исполнении Status оснащается передними и задними датчиками парковки, двухзонным климат-контролем, мультимедийной системой VW Play с 10-дюймовым дисплеем и 6 динамиками, а также 2 USB-портами для задних пассажиров.

Volkswagen Taos в исполнении Exclusive оборудуется 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Mayfield, серебристыми рейлингами и дополнительными хромированными элементами на бамперах. Для данной версии доступны адаптивные светодиодные фары проекционного типа со светящейся полосой на радиаторной решетке, тонировка задних стекол, электроскладываемые зеркала заднего вида и электрообогрев лобового стекла. Интерьер дополнен сиденьями с комбинированной обивкой, задним подлокотником, атмосферной подсветкой и дополнительными хромированными элементами салона. В качестве функционального оснащения для данной версии предлагается камера заднего вида, 10-дюймовая конфигурируемая цифровая приборная панель, подогрев задних сидений и система автоматического переключения с дальнего света на ближний.

Специальная версия Joy! основана на комплектации Status и дополнена 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Dublin, черными корпусами зеркал заднего вида и тонировкой задних стекол. Интерьер Taos в данном исполнении отличают оранжевые декоративные элементы на передней панели и сиденьях и атмосферная подсветка. Модель также оборудуется сигнализацией, бесключевым доступом, камерой заднего вида, электрообогревом лобового стекла и электроскладываемыми зеркалами заднего вида.

По словам генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, по своему дизайну новинка немецкого бренда – перелицованная версия Skoda Karoq, с теми же бензиновым «атмосферником» 1.6 MPI (110 л.с.) и «турбочетверкой» 1.4 TSI (150 л.с.). Отличается же Volkswagen Taos от чешского одноклассника длиной, в дизайне же практически идентичен. Однако у концерна Volkswagen нет цели переманить аудиторию у какой-то из своих же моделей – Tiguan или Karoq. Как ожидается, стартовые цены на новинку будут выше, чем на Skoda Karoq. Компактный кроссовер Taos, скорее, станет новинкой, которая привлечет новых клиентов, и запускается для расширения ассортимента компании.

«В модельном ряду Volkswagen, предположительно, Taos займет третью позицию по объему реализации, после бестселлера марки Polo и кроссовера Tiguan, от которого новая модель не будет сильно отставать. При этом можно говорить об оттоке клиентов Tiguan в пользу Taos: возможно, он будет колебаться в диапазоне 15 – 20%, потому что среди покупателей есть потребность в компактном кроссовере, а при отсутствии такового в модельном ряду Volkswagen покупатели приобретали более крупную модель. Однако показатели перехода клиентов не будут катастрофическими для марки: у Tiguan появятся новые спецверсии, благодаря которым отток будет нивелирован, а Taos захватит свой контингент потребителей, которых никогда не было у Volkswagen», – рассказал директор по продажам «АВИЛОН Volkswagen» Максим Васильев.

В свою очередь, руководитель отдела продаж Фольксваген Центр Внуково Игорь Осипов отмечает, что на рынке компактных кроссоверов сейчас очень плотная конкуренция, но у Taos большое количество преимуществ: широкий выбор современных двигателей и коробок передач, обеспечивающих лучшую динамику в классе вкупе с высокой топливной эффективностью, или опциями, которые конкуренты не могут предложить. В связи с этим эксперт уверен, что те клиенты, которые ранее выбирали другие модели, такие как KIA Seltos, Mazda CX-30, Nissan Qashqai, не имея возможности выбрать Volkswagen в данном сегменте, посмотрят в сторону нового Taos.

Подробнее о рыночных перспективах нового Volkswagen Taos в России – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: Volkswagen