Ушел из жизни бывший президент АВТОВАЗа Владимир Каданников

В четверг, 3 июня, на 80-м году жизни скончался Владимир Васильевич Каданников – почетный гражданин Самарской области, Герой Социалистического Труда, бывший генеральный директор и председатель Совета директоров АВТОВАЗа.

Как пишет портал TLTnews.ru, в 1959 году, окончив среднюю школу, Владимир Каданников поступил в Горьковский политехнический институт. Одновременно стал учеником слесаря механосборочных работ на ГАЗе, где проработал до 1960 года. По окончании учебы, получив диплом инженера-механика, был направлен на ГАЗ мастером прессового цеха.

Свою трудовую деятельность на Волжском автозаводе Владимир Васильевич начал в 1967 году в должности заместителя начальника цеха крупной штамповки Прессового производства. В 1971 году он назначается заместителем директора, а затем директором Прессового производства. В 1976 году – заместителем генерального директора - директором по производству, а в 1986 становится первый заместитель генерального директора - директором научно-технического центра ВАЗа.

На конференции трудового коллектива 1988 года Владимир Васильевич был избран генеральным директором Волжского объединения по производству легковых автомобилей. В этом качестве им проведена огромная работа по акционированию производственного объединения "АВТОВАЗ". А в 1994 году он избирается первым президентом акционерного общества, позднее возглавляет Совет директоров ОАО "АВТОВАЗ", а затем и Совет директоров совместного предприятия "Джи Эм-АВТОВАЗ". Под его руководством коллектив рабочих, инженерно-технических работников и служащих успешно закончил подготовку и начал серийное производство ряда новых моделей автомобилей.

В 1996 году назначен первым заместителем председателя правительства Российской Федерации. В ноябре 1996 года Владимир Каданников вновь был избран председателем Совета директоров ОАО "АВТОВАЗ". В августе 2001 года Каданников был избран председателем Совета директоров совместного предприятия "Джи Эм-АВТОВАЗ". 27 октября 2005 года ушел с поста председателя Совета директоров ОАО "АВТОВАЗ" в связи с уходом на пенсию по возрасту. До февраля 2011 года являлся председателем совета директоров Национального торгового банка (НТБ).

Владимир Васильевич Каданников удостоен званий Героя Социалистического Труда, кавалера ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, ордена Дружбы народов, ордена "Знак Почёта", ордена "За заслуги перед Отечеством" третьей степени, ордена князя Ярослава Мудрого. В 2013 году ему присвоено звание Почетного гражданина города Тольятти.

Владимир Васильевич прошел все ступени трудовой карьеры от слесаря до генерального директора одного из крупнейших акционерных обществ страны. В период его руководства в сложных экономических условиях коллектив АО "АВТОВАЗ" всегда продолжал работать стабильно, все результаты достигались без численных сокращений рабочих мест и сохранялись социальные гарантии для работников завода.

Талантливый инженер, новатор, смелый, объективный в решениях, человек с уникальным творческим мышлением, автор ряда научных работ, Владимир Васильевич много сделал для того, чтобы Тольятти был не просто маленькой точкой на карте, а приобрел статус автомобильной столицы России.

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