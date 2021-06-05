Покупки легковых автомобилей юрлицами увеличились на 39%

В январе – апреле на юридических лиц в России было оформлено 83 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 39% больше, чем за 4 первых месяца прошлого года. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки обзора «Ежемесячная статистика учета ТС на балансе юридических лиц в России».

Эксперты также отмечают, что в целом на долю корпоративных клиентов за отчетный период пришлось более 16% от всего объема рынка (год назад было около 14%).

Традиционно здесь отличились столичные компании – по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – апреле 2021 года московскими организациями было приобретено 20,2 тыс. новых легковых автомобилей. Питерские юрлица оформили 6,7 тыс. таких автомобилей, организации Подмосковья – 5,5 тыс. штук. В пятерку лидеров этого рыночного сегмента вошли также Краснодарский край (3,5 тыс. шт.) и Татарстан (3,2 тыс. шт.).

Эксперты отметили, что лишь в четырех регионах корпоративные покупки автомобилей показали отрицательную динамику: Калмыкия (-15%), Ямало-Ненецкий АО (-25%), Чукотка (-29%) и Сахалин (-36%). Однако на общую картину эти субъекты РФ не повлияли – из-за низких объемов.

А большая часть региональных покупок автомобилей юрлицами продемонстрировала рост, который в пяти регионах даже превысил 100% (Приморский край, Брянская область, Архангельская область, Тыва, Ненецкий АО).

Во сколько обходится содержание легкового автомобиля? Об этом можно узнать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».