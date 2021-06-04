Mazda отзывает в России более 100 кроссоверов CX-30

Компания «Мазда Мотор Рус» 3 июня объявила об отзыве 113 кроссоверов Mazda CX-30, реализованных c 1 января по 22 марта 2021 года, в том числе еще не переданных клиентам. Причины отзыва: на некоторых автомобилях Mazda CX-30 при высокой температуре окружающей среды дверь багажного отделения с электроприводом может непредвиденно частично опуститься из полностью открытого положения, когда автомобиль остановлен на уклоне передней стороной в направлении подъема, сообщает пресс-служба Росстандарта. Если дверь багажного отделения с электроприводом частично опустится, когда человек пользуется багажным отделением, он может неожиданно удариться о дверь и получить травму. Риск того, что дверь багажного отделения полностью опустится, в данном случае отсутствует. Для устранений неисправности будет проведена проверка партий изготовления электроприводов двери багажного отделения с обеих сторон и, при необходимости, замена электропривода двери. Независимо от результата проверки партий изготовления необходимо выполнить перепрограммирование модуля управления электроприводами. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, продажи нового компактного кроссовера Mazda CX-30 стартовали на российском рынке в январе 2021 года. Новинка предлагается в трех комплектациях – Drive, Active и Supreme – по цене от 1 млн 695 тыс. рублей. Стартовая комплектация Drive оснащается передним приводом и 6-ступенчатой ручной коробкой передач. Пакет безопасности в базовом варианте включает все доступные электронные системы активной и пассивной безопасности, включая систему G-Vectoring Plus. Кроме того, автомобиль оборудован электростеклоподъемниками, кондиционером, аудио-системой с восьмью динамиками.

Средняя комплектация Active включает в себя такое необычное для этого уровня оснащения оборудование, как проекция показаний на лобовое стекло, датчики дождя и света, а также климат-контроль, круиз-контроль, подогрев передних сидений и боковых зеркал, CarPlay и Android Auto, аудиосистему с восьмью динамиками и управлением на руле. Стоимость Mazda CX-30 в комплектации Active составляет 1 млн 959 тыс. рублей в переднеприводной модификации и от 2 млн 059 тыс. рублей – с полным приводом.

Цена на переднеприводную версию топовой комплектации Supreme начинается от 2 млн 118 тыс. рублей, а добавление полного привода увеличит цену автомобиля на 100 тыс. рублей.

Какие еще модели Mazda и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Mazda