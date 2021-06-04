АВТОВАЗ возобновил работу сборочных линий B0 и Granta | АВТОСТАТ

АВТОВАЗ возобновил работу сборочных линий B0 и Granta

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АВТОВАЗ возобновил работу сборочных линий B0 и Granta

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2021 год (ежемесячный мониторинг)
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АВТОВАЗ возобновил производство автомобилей на сборочных линиях B0 и Granta, работа которых была приостановлена 2 и 3 июня 2021 года из-за нехватки комплектующих. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия. Напомним, на линии B0 помимо моделей LADA Largus и XRAY, выпускаются также Renault Logan и Sandero.

Как ранее заявил президент АВТОВАЗа Николя Мор, до сентября 2021 года компания планирует нанять дополнительно более 1500 сотрудников на производственную площадку в Тольятти для удовлетворения растущего спроса.

Напомним, в мае АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 38284 автомобиля LADA – это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 160123 машины, что на 53% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазпроизводствоавтомобильные компонентыпоставщикипростоисбой поставок

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