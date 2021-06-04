Продажи Ford Transit в мае выросли более чем в 2 раза

Российские дилеры Ford в мае реализовали 1540 легких коммерческих автомобилей Ford Transit – это в 2,1 раза больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2021 года продажи этой модели в нашей стране составили 6535 машин, что на 95% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба «Соллерс Форд».

Как отмечается, традиционно самым востребованным в мае стал цельнометаллический фургон Ford Transit, на его долю пришлось 70% продаж, 26% составили продажи Transit шасси с одинарной кабиной.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», завод «Соллерс Форд» в Елабуге увеличивает объем производства автомобилей Ford Transit на 25% и нанимает более 200 специалистов рабочих профессий. Данный шаг позволит обеспечить рыночный спрос и не допустить дефицита автомобилей в дилерских центрах.

На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает 145 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: «Соллерс Форд»