Автомобили с пробегом в мае подорожали на 2,2%

Рост цен на автомобили в России не остановить – помимо новых, дорожают и подержанные. Так, в мае средняя цена* автомобилей с пробегом выросла на 2,2%, сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

В рамках подготовки справочника AUTOSTAT PRICE BOOK эксперты выяснили, что в мае нынешнего года средняя цена подержанных легковых автомобилей составила 742 тыс. рублей. И этот показатель на 2,2% выше апрельского (726 тыс. рублей).

Цены на б/у машины растут каждый месяц. К примеру, с начала года они уже увеличились на 8% – в январе средняя цена была равна 688 тыс. рублей. А по сравнению с результатом годичной давности (май 2020-го) ее рост составил 23%, или 140 тыс. рублей.

Найти автомобили с пробегом (и не только) – в салонах проверенных дилеров.

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: АВТОСТАТ