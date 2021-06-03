Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», сравнив объемы рынков новых и подержанных легковых автомобилей за январь – апрель 2021 года, выяснили, что в среднем по России на 2 новых автомобиля приходится 7 с пробегом.

Однако ситуация в разных регионах заметно отличается. Так, в Москве, на 3 новых автомобиля приходится 4 с пробегом, и это лучший показатель среди всех субъектов РФ. В Санкт-Петербурге на 2 новых машины приходится 3 подержанных, а в Татарстане это соотношение составило 1 к 2.

Иная ситуация сложилась на Дальнем Востоке. Так, в Еврейской автономной области по итогам нынешнего года на 1 новый автомобиль приходилось 42 с пробегом, на Камчатке – 26, в Амурской области – 18. Эксперты агентства связывают это с импортом подержанных машин (как правило, с правым рулем) из соседней Японии.

Более подробная информация о состоянии рынков новых и подержанных легковых автомобилей в ряде российских регионов содержится здесь.

Фото: Рольф