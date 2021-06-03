Volkswagen запустил в производство внедорожную версию Taos

Компания Volkswagen представила новую модификацию компактного кроссовера Taos под названием Basecamp, которая наиболее адаптирована для езды по бездорожью. Автомобиль поступит в продажу в США, сообщает портал Autonews.ru.

Новинка выполнена по мотивам одноименного концепт-кара, представленного в прошлом месяце. Как и прототип, серийный кроссовер получил дополнительную защиту нижней части кузова, а также расширители колесных арок с интегрированными в них брызговиками. При этом у Taos Basecamp, который поступит в продажу, не будет внедорожных покрышек, багажника на крыше, дополнительных светодиодных осветительных элементов и специальной решетчатой секции в багажнике для крепления различного специального оборудования.

Продажи нового Volkswagen Taos и Taos Basecamp в США стартуют в июне. На североамериканском рынке кроссовер будет доступен с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым турбомотором, развивающим 160 л.с. и 249 Нм крутящего момента. Модификация с передним приводом оснащена 8-ступенччатым «автоматом», а с полным — 7-диапазонным роботом с двумя сцеплениями. Цены на Taos стартуют с отметки 22995 долларов (примерно 1,7 млн рублей по текущему курсу).

Напомним, производство нового кроссовера Volkswagen Taos уже началось и в России – на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, который стал третьей в мире производственной площадкой, где производится эта модель: Taos также собирается в Пуэбле, Мексика, для поставок автомобилей в регион Северной Америки, и в Хенераль-Пачеко, Аргентина – для Южной Америки.

Volkswagen Taos станет самым компактным и доступным кроссовером марки Volkswagen на российском рынке. Его длина составит 4417 мм, ширина – 1841 мм, высота – 1602 мм. Для российского рынка кроссовер будет предлагаться с двумя вариантами двигателей: атмосферным мощностью 110 л.с. в сочетании с 5-МКП или 6-АКП и передним приводом, а также турбированным 150-сильным мотором в паре с 8-АКП и передним приводом или 7-АКП и полным приводом 4Motion. Для российского рынка Volkswagen Taos будет предлагаться в трех вариантах исполнения: Respect, Status и Exclusive. Кроме того, в момент выхода на рынок для заказа будет доступна ограниченная серия Joy! – специальное исполнение Taos, базирующееся на версии Status и предлагающееся в цветах Energetic Orange и Cappuccino Beige.

Как отмечает руководитель отдела продаж Фольксваген Центр Внуково Игорь Осипов, на рынке компактных кроссоверов сейчас очень плотная конкуренция, но у Taos большое количество преимуществ: широкий выбор современных двигателей и коробок передач, обеспечивающих лучшую динамику в классе вкупе с высокой топливной эффективностью, или опциями, которые конкуренты не могут предложить. В связи с этим эксперт уверен, что те клиенты, которые ранее выбирали другие модели, такие как KIA Seltos, Mazda CX-30, Nissan Qashqai, не имея возможности выбрать Volkswagen в данном сегменте, посмотрят в сторону нового Taos.



Подробнее о рыночных перспективах нового Volkswagen Taos в России – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: Volkswagen