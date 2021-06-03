АВТОВАЗ объявил о наборе персонала для удовлетворения растущего спроса

АВТОВАЗ до сентября 2021 года планирует нанять дополнительно более 1500 сотрудников на производственную площадку в Тольятти для удовлетворения растущего спроса. Об этом заявил президент АВТОВАЗа Николя Мор.

Напомним, в мае АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 38284 автомобиля LADA – это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 160123 машины, что на 53% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ перенесет производство внедорожника LADA Niva Travel на основную производственную площадку – линию Niva Legend. Проект планируется завершить до конца летнего корпоративного отпуска в августе 2021 года, после чего завод «ЛАДА Запад Тольятти» будет законсервирован. Как отмечается, в результате переноса производства LADA Niva Travel сотрудники «ЛАДА Запад Тольятти» станут сотрудниками АВТОВАЗа и получат доступ к расширенным социальным льготам и гарантиям, предусмотренным коллективным договором АО «АВТОВАЗ».

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Фото: АВТОВАЗ