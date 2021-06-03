АВТОВАЗ в мае увеличил продажи в России в 2,5 раза

АВТОВАЗ в мае реализовал на российском рынке 38284 автомобиля LADA – это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 160123 машины, что на 53% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Бестселлером АВТОВАЗа в мае стала LADA Granta, чья реализация увеличилась в 2,2 раза и составила 12829 автомобилей. Второй результат показала LADA Vesta – 10050 проданных машин (рост в 2,2 раза). На третьем месте по популярности среди моделей АВТОВАЗа идет LADA Largus с показателем 6357 реализованных универсалов и фургонов (рост в 2,5 раза).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае АВТОВАЗ начал продажи автомобилей семейства LADA Granta с модернизированным восьмиклапанным двигателем 1.6 л, которым ранее начал оснащаться обновленный LADA Largus. Кроме того, LADA Granta стала первой моделью АВТОВАЗа, подключенной к телематической платформе LADA Connect, позволяющей удаленно управлять системами автомобиля с помощью смартфона. Также LADA Granta получила новую мультимедийную систему нового поколения LADA EnjoY Pro с Яндекс.Авто.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ