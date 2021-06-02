Компания KIA представила обновленный флагманский седан K9 (на ряде других рынков, в том числе в России модель представлена как К900). Автомобиль получил обновленный комплекс систем помощи водителю Drive Wise, новейшую информационно-развлекательную систему с возможностями голосового управления. Более современным стал облик седана, обновлен интерьер, повышен ездовой комфорт и улучшена шумоизоляция, сообщает пресс-служба корейской марки.

Прием заказов на обновленный флагманский седан KIA K9 открывается в Корее с 3 июня, а продажи модели начнутся позднее в этом же месяце. Информация о планах вывода обновленного флагманского седана KIA K9 на другие рынки, в том числе – российский, будет опубликована позже.

Напомним, в России продажи флагманского седана KIA К900, предшественником которого в России был седан Quoris, начались в марте 2019 года. Модель предлагается в трех уровнях комплектации – Luxe, Prestige и Premium – по цене от 4 млн 164 тыс. 900 рублей до 5 млн 694 тыс. 900 рублей. В России К900 доступен с двумя вариантами атмосферных бензиновых двигателей с непосредственным впрыском: 3,3-литровым V6 GDI (мощность 249 л. с., крутящий момент 347 Нм), или V8 GDI, рабочий объем которого составляет 5,0 л, мощность 413 л.с., а крутящий момент – 505 Нм. Вне зависимости от мотора, на К900 устанавливается второе поколение 8-ступенчатой автоматической трансмиссии и система полного привода с динамическим распределением крутящего момента.

Уже в базовой версии Luxe флагманский седан KIA К900 оборудуется светодиодными фарами, трехзонным климат-контролем и обогревом руля, 12 регулировками водительского сиденья и 8 – у пассажирского. Крышка багажника оснащена электроприводом с дистанционным управлением. Комплекс безопасности включает 9 подушек безопасности, на передних сиденьях предусмотрены преднатяжители, подтягивающие ремни и крепче удерживающие человека при аварии или слишком резком маневре. В число электронных ассистентов К900 входит парковочный радар с камерой заднего вида, устанавливается аудиосистема Krell с 14 динамиками и мультимедийная система с широким дисплеем 12,3”.

Фото: KIA