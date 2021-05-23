В ПТС будут вносить данные об отзывах автомобилей

Росстандарт объявил о введении нового способа информирования автовладельцев об отзыве транспортных средств. Оповещения будут приходить через единый портал госуслуг. При этом информацию о дефектах и сервисных кампаниях станут фиксировать в электронном ПТС, пишет «Российская газета».

Сейчас Росстандарт оповещает об отзыве машин на сайте gost.ru, а с самими автовладельцами связываются дилеры. Однако, по мнению заместителя руководителя Росстандарта Алексея Кулешова, не все представители марок имеют контакты своих клиентов, в связи с чем владельцы не всегда узнают об отзывных кампаниях.

С момента введения программы в 2015 году на устранение неисправностей отправлено около 4 млн транспортных средств. По оценкам Росстандарта, на сегодняшний день лишь 20-25% владельцев автомобилей старше 10 лет приезжают на ремонтные работы после объявления отзывной кампании.

Новый сервис, который станет частью ведомственной программы цифровой трансформации, позволит оперативно оповещать автовладельцев о грядущем отзыве. Запуск нового формата оповещения через портал «Госуслуги» планируется в 2022 году.

С 1 июля нынешнего года узнать, прошел ли необходимые ремонтные работы автомобиль, попавший под отзывную кампанию, можно будет на сайте Росстандарта. Кроме того, фиксировать информацию об исправленных дефектах станут в электронных паспортах транспортных средств. Таким образом, по мнению ведомства, автовладельцы будут более ответственно подходить к устранению неисправностей.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: Росстандарт