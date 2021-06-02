Где производят комплектующие для Aurus: список локализованных поставщиков

31 мая 2021 года состоялся официальный запуск серийного производства Aurus Senat в Елабуге. Многие компоненты этого люксового автомобиля – отечественного производства. География обширна – Москва, Санкт-Петербург, Самарская, Ульяновская, Нижегородская области и ряд других регионов страны. Коробку передач, например изготавливает предприятие «КАТЕ», поставщик внутренней обивки – «Русская кожа». Двигатель – собственная разработка ФГУП «НАМИ».

Давайте посмотрим, какие еще предприятия в России изготавливают комплектующие для автомобиля Aurus Senat:

• «Татнефть» (Альметьевск, Татарстан)

• «БелЗАН» (Белебей, Башкортостан)

• «Тубор» (Бор, Нижегородская область)

• «Эй Джи Си» (Бор, Нижегородская область)

• «Пирелли Тайр Руссия» (Воронеж)

• «ОСВАР» (Вязанки, Владимирская область)

• «Тосол Синтез Инвест» (Дзержинск, Нижегородская область)

• «ДААЗ» (Димитровград, Ульяновская область)

• «Джошкуноз Алабуга» (Елабуга, Татарстан)

• «Мобиль» (Елизарово, Самарская область)

• «Автоком» (Калуга)

• «Кварт» (Казань)

• «КраМЗ» (Красноярск)

• «СКАД» (Красноярск)

• «МТПК» (Магнитогорск, Челябинская область)

• «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область)

• «РУСАЛ» (Москва)

• ФГУП «НАМИ» (Москва)

• НПП «Итэлма» (Москва)

• «Эберспехер климатические системы» (Москва)

• «КАТЕ» (Москва)

• «Хитон-Пласт» (Москва)

• «КАМАЗ» (Набережные Челны, Татарстан)

• «Биформ» (Набережные Челны, Татарстан)

• «ЗМТ» (Набережные Челны, Татарстан)

• ПК «Автокомпонент Нижний Новгород» (Нижний Новгород)

• «Завод ИНКОМ» (Нижний Новгород)

• «БАСФ Восток» (Павловский Посад, Московская область)

• «Автошторы» (Пушкино, Московская область)

• «Русская Кожа» (Рязань)

• «Август» (Самарская область)

• «Старлайн» (Санкт-Петербург)

• «СЭГЗ» (Сарапул, Удмуртия)

• «СОАТЭ» (Старый Оскол, Белгородская область)

• «Полад» (Тольятти, Самарская область)

• «Мегапласт» (Тольятти, Самарская область)

• «Сатурно-ТП» (Тольятти, Самарская область)

• «Ладапласт-Т» (Тольятти, Самарская область)

• «Эдша Тольятти» (Тольятти, Самарская область)

• «Экопласт» (Тольятти, Самарская область)

• «Гумма Лайн» (Тольятти, Самарская область)

• «Джойсон Сейфти Системс Рус» (Ульяновск)

• «Роберт Бош» (Химки, Московская область)

• «Восток-Амфибия» (Чистополь, Татарстан)

Напомним, что Aurus Senat сейчас доступен по предзаказу. Его цена – от 18 млн рублей.

О том, какие новинки в ближайшее время появятся на рынке, можно посмотреть в «Календаре новинок».

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: АВТОСТАТ