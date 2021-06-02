Где производят комплектующие для Aurus: список локализованных поставщиков

31 мая 2021 года состоялся официальный запуск серийного производства Aurus Senat в Елабуге. Многие компоненты этого люксового автомобиля – отечественного производства. География обширна – Москва, Санкт-Петербург, Самарская, Ульяновская, Нижегородская области и ряд других регионов страны. Коробку передач, например изготавливает предприятие «КАТЕ», поставщик внутренней обивки – «Русская кожа». Двигатель – собственная разработка ФГУП «НАМИ».
Давайте посмотрим, какие еще предприятия в России изготавливают комплектующие для автомобиля Aurus Senat:
• «Татнефть» (Альметьевск, Татарстан)
• «БелЗАН» (Белебей, Башкортостан)
• «Тубор» (Бор, Нижегородская область)
• «Эй Джи Си» (Бор, Нижегородская область)
• «Пирелли Тайр Руссия» (Воронеж)
• «ОСВАР» (Вязанки, Владимирская область)
• «Тосол Синтез Инвест» (Дзержинск, Нижегородская область)
• «ДААЗ» (Димитровград, Ульяновская область)
• «Джошкуноз Алабуга» (Елабуга, Татарстан)
• «Мобиль» (Елизарово, Самарская область)
• «Автоком» (Калуга)
• «Кварт» (Казань)
• «КраМЗ» (Красноярск)
• «СКАД» (Красноярск)
• «МТПК» (Магнитогорск, Челябинская область)
• «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область)
• «РУСАЛ» (Москва)
• ФГУП «НАМИ» (Москва)
• НПП «Итэлма» (Москва)
• «Эберспехер климатические системы» (Москва)
• «КАТЕ» (Москва)
• «Хитон-Пласт» (Москва)
• «КАМАЗ» (Набережные Челны, Татарстан)
• «Биформ» (Набережные Челны, Татарстан)
• «ЗМТ» (Набережные Челны, Татарстан)
• ПК «Автокомпонент Нижний Новгород» (Нижний Новгород)
• «Завод ИНКОМ» (Нижний Новгород)
• «БАСФ Восток» (Павловский Посад, Московская область)
• «Автошторы» (Пушкино, Московская область)
• «Русская Кожа» (Рязань)
• «Август» (Самарская область)
• «Старлайн» (Санкт-Петербург)
• «СЭГЗ» (Сарапул, Удмуртия)
• «СОАТЭ» (Старый Оскол, Белгородская область)
• «Полад» (Тольятти, Самарская область)
• «Мегапласт» (Тольятти, Самарская область)
• «Сатурно-ТП» (Тольятти, Самарская область)
• «Ладапласт-Т» (Тольятти, Самарская область)
• «Эдша Тольятти» (Тольятти, Самарская область)
• «Экопласт» (Тольятти, Самарская область)
• «Гумма Лайн» (Тольятти, Самарская область)
• «Джойсон Сейфти Системс Рус» (Ульяновск)
• «Роберт Бош» (Химки, Московская область)
• «Восток-Амфибия» (Чистополь, Татарстан)
Напомним, что Aurus Senat сейчас доступен по предзаказу. Его цена – от 18 млн рублей.
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Фото: АВТОСТАТ