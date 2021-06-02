АВТОВАЗ начал тестовую сборку LADA Niva Travel на главном конвейере

АВТОВАЗ выпустил на линии Niva Travel первый пробный автомобиль Niva Travel серебристого цвета. Таким образом, началась непосредственно отработка всей технологической цепочки производства данной модели на главном конвейере АВТОВАЗа, сообщает паблик Avtograd news.

Проект планируется завершить до конца летнего корпоративного отпуска в августе 2021 года, после чего завод «ЛАДА Запад Тольятти» будет законсервирован. Как отмечается, в результате переноса производства LADA Niva Travel сотрудники «ЛАДА Запад Тольятти» станут сотрудниками АВТОВАЗа и получат доступ к расширенным социальным льготам и гарантиям, предусмотренным коллективным договором АО «АВТОВАЗ».

Напомним, в декабре 2019 года АВТОВАЗ выкупил 50% акций тольяттинского СП «GM-АВТОВАЗ» у американской компании General Motors. Стоимость сделки, согласно отчетности АВТОВАЗа за 2019 год, составила 471,8 млн рублей (6,5 млн долларов). Таким образом производственная площадка, позднее переименованная в «ЛАДА Запад Тольятти», стала на 100% принадлежать АВТОВАЗу, а модель Niva вернулась в продуктовый портфель LADA. В июле 2020-го АВТОВАЗ запустил производство и продажи внедорожника Niva под маркой LADA, а в декабре на предприятии «ЛАДА Запад Тольятти» стартовал выпуск обновленной модели под названием LADA Niva Travel.

Автомобиль предлагается в двух основных модификациях – Niva Travel и Niva Travel Off-Road – стоимостью от 779 тыс. 900 рублей и 880 тыс. 900 рублей соответственно. LADA Niva Travel получила новый дизайн экстерьера, включая новые более яркие фары и LED фонари. В исполнении Off-road внешний вид Niva Travel дополняют штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из неокрашенного пластика, который дополнительно защищает кузов от мелких повреждений. В оснащение автомобиля входят мощный кондиционер, мультимедиа, камера заднего вида с омывателем, две подушки безопасности, обогрев лобового стекла, сидений и зеркал.

Вне зависимости от версии новая Niva Travel серийно оснащается системой постоянного полного привода с механической блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей. Под капотом внедорожника установлен 1,7-литровый двигатель мощностью 80 л.с.

Во сколько обойдется содержание LADA Niva Travel или другого автомобиля, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ