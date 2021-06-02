КАМАЗ вновь намерен повысить план продаж на 2021 год

КАМАЗ намерен улучшить свой бизнес-план по продажам на 2021 год более чем на 8% – до свыше 40 тыс. автомобилей на российском и экспортном рынках, ожидает его утверждения советом директоров. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Когогин, уточнив, что в России КАМАЗ намерен продать около 35-36 тыс. грузовиков. Напомним, ранее КАМАЗ пересмотрел текущий бизнес-план по реализации автотехники на внутреннем рынке в 2021 году в сторону увеличения – с 37 тысяч до 39 тыс. автомобилей, пишет агентство «Прайм».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае КАМАЗ вышел на темп производства на уровне 200 автомобилей в сутки – это на 15 машин больше, чем завод выпускал в начале года. При этом предприятие запланировало дальнейший рост суточного выпуска автомобилей, что связано с высоким спросом на грузовики «КАМАЗ» со стороны потребителей.

«В настоящее время мы контрактуем автомобили, которые сможем поставить в сентябре – на ближайшие четыре месяца вся продукция уже продана. Поэтому мы взяли на себя задачу увеличить бизнес-план, причем существенно», – рассказал генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин. По его словам, рынок готов принять и большее количество грузовиков, однако выпуск 210 автомобилей в сутки означает некоторые производственные сложности – один из конвейеров пришлось бы перевести на трехсменный режим работы. Глава КАМАЗа считает данную меру неэффективной, поскольку для компании прирост темпа означает донабор персонала в количестве почти 2 тыс. человек. Пока же КАМАЗу удается выпускать 200 автомобилей в сутки без изменения численности, за счет повышения производительности труда.

Среди основных целей в направлении развития продаж, которые КАМАЗ ставит перед собой на нынешний год, – увеличение доли автомобилей «КАМАЗ» на рынке до 51% за счет роста продаж нового модельного ряда, а также укрепление позиций в сегментах седельных тягачей и спецтехники. На 2021 год запланирован вывод на рынок новых моделей поколения К5: седельный тягач 6х2, самосвалы 6х4, 6х6 и 8х4. Также планируется продолжить развитие модельного ряда газомоторной техники, в том числе вывод на рынок КАМАЗ-54901 с газовым двигателем.

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Фото: КАМАЗ