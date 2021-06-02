Авторынок Литвы в мае вырос на 90%

Литовский авторынок растет третий месяц подряд. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Литве по итогам мая увеличились (по сравнению с результатом годичной давности) на 89,5% до 4 164 экземпляров. Такие предварительные данные сообщает портал AutoTyrimai, ссылаясь на исходные цифры, предоставленные Государственным предприятием «Регитра».

При этом рынок легковых автомобилей увеличился на 87,5% до 3 850 штук, а LCV – на 118,1% до 314 штук. Эксперты объясняют такой рост низкой базой прошлого года. Напомним, что ровно год назад был объявлен карантин по коронавирусу – в мае 2020 года литовский рынок упал на 54% по сравнению с уровнем годичной давности (тогда за месяц было реализовано всего 2,2 тыс. автомобилей). Худшим для автобизнеса Литвы в мае 2021 года называется день 3 мая, когда в стране было зарегистрировано всего 23 машины, а лучшим – 17 мая, когда на учет поставили 518 автомобилей.

Рейтинг марок-лидеров на литовском авторынке в мае возглавил Fiat с результатом 1230 автомобилей. На втором месте – Toyota (718 шт.), на третьем – Volkswagen (391 шт.). В пятерку лидеров вошли также Skoda (250 шт.) и Peugeot (230 шт.). Из премиальных брендов лидирует BMW, реализовавший 60 автомобилей.

В модельном рейтинге прошлого месяца в сегменте легковых на первом месте был Fiat 500 (988 шт.), на втором – Fiat Panda (201 шт.), на третьем – Toyota Corolla (189 шт.). Среди легких коммерческих автомобилей самым популярным назван Renault Master (56 шт.).

Эксперты также отметили, что в мае в стране было зарегистрировано 92 электромобиля, что в 4 раза больше, чем год назад (23 шт.). Самой популярной моделью среди электрокаров был «Volkswagen up!», приобретенный в количестве 28 единиц. Эксперты отмечают, что в мае 2021 года в Литве дебютировали спортивный автомобиль Audi e-tron GT, экзотический спорткар Alpine A110 и внедорожник Aston Martin DBX.

В целом с начала года (за январь – май) в стране было приобретено 16 800 новых легковых автомобилей, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года (15 502 шт.).

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