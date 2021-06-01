Toyota Land Cruiser Prado получил юбилейную спецверсию в России

Российские дилеры Toyota начали прием заказов на новую специальную серию Toyota Land Cruiser Prado 70 th Anniversary, которая займет место между версией «Элеганс Плюс» и топовой комплектацией Black Onyx. Выпуск особой версии внедорожника приурочен к 70-летнему юбилею семейства моделей Land Cruiser, сообщает пресс-служба «Авто Mail.ru».

Toyota Land Cruiser Prado в спецсерии 70 th Anniversary c 4,0-литровым бензиновым двигателем (249 л.с.) предлагается по цене от 4 млн 729 тыс. рублей. Стоимость дизельной версии с мотором 2.8 (200 л.с.) начинается от 4 млн 748 тыс. рублей.

Юбилейный «Прадо» отличается эмблемами на задних стойках кузова и логотипами на ковриках в салоне. Автомобиль оснащается 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками эксклюзивного дизайна, а также получил стабилизаторы поперечной устойчивости KDSS с гидроцилиндрами, вентиляцию передних сидений и набор «внедорожной» электроники.

Напомним, обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который появился на российском рынке в сентябре прошлого года, отличается элементами стайлинга, форсированным дизельным двигателем 2,8 л с мощностью 200 л. с., новой мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Модель получила эксклюзивную топовую комплектацию Black Onyx с максимальным уровнем оснащения, который включает расширенный зимний пакет и современный комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0 с функцией распознавания дорожных знаков RSA.

По итогам четырех месяцев 2021 года продажи внедорожника Toyota Land Cruiser Prado в нашей стране составили 4549 автомобилей, что на 28% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате эта модель вошла в тройку бестселлеров Toyota на российском рынке.

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Toyota