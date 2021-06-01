АВТОВАЗ на два дня приостановит производство некоторых моделей

АВТОВАЗ приостановит производство автомобилей 2 и 3 июня 2021 года на сборочных линиях B0 и Granta из-за нехватки комплектующих. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что ситуация не повлияет на доступность автомобилей LADA в дилерских центрах. Напомним, на линии B0 помимо моделей LADA Largus и XRAY, выпускаются также Renault Logan и Sandero.

На АВТОВАЗе рассчитывают возобновить производство уже 4 июня в соответствии с планами поставщика. Какого именно перечня компонентов касается проблема, в компании не раскрывают. По данным источников газеты «Коммерсант», проблемы АВТОВАЗа связаны с поставками от Bosch, которая производит для АВТОВАЗа и членов альянса Renault-Nissan электронику. Однако в других компаниях альянса пока не видят рисков приостановки.

Как отмечает исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов, проблемы с компонентами в том или ином виде сейчас есть у всех компаний на рынке. При этом АВТОВАЗ в целом имеет альтернативных поставщиков почти по всем позициям, поэтому за определенный срок он теоретически может переключиться на другие каналы поставок.

Напомним, АВТОВАЗ останавливал производство автомобилей с 1 по 10 мая в связи с майскими праздниками и плановым корпоративным отпуском. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 37931 автомобиль LADA – это в 4 раза больше, чем годом ранее. Напомним, что продажи на всем российском рынке в апреле 2020 года показали самые низкие значения в современной истории в связи с введенными в стране жесткими санитарными ограничениями. По итогам четырех месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 121839 машин, что на 37% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

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