В России стартовали продажи нового Hyundai Tucson | АВТОСТАТ

В России стартовали продажи нового Hyundai Tucson

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В России стартовали продажи нового Hyundai Tucson

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2021 год (ежемесячный мониторинг)
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Российские дилеры Hyundai начали продажи кроссовера Hyundai Tucson четвертого поколения. Новинка предлагается в четырех комплектациях на выбор – Classic, Family, Lifestyle и Prestige – по цене от 1 млн 869 тыс. рублей до 2 млн 769 тыс. рублей, а также в специальной версии Visioner стоимостью от 2 млн 899 тыс. рублей до 2 млн 999 тыс. рублей, сообщает пресс-служба корейской марки. Как отмечается, новый Tucson – первая модель бренда на российском рынке с телематическими сервисами Hyundai Bluelink, открывающей множество опций взаимодействия с автомобилем.

Напомним, мировая премьера кроссовера Hyundai Tucson четвертого поколения состоялась в сентябре 2020-го. Кузов новинки стал больше и шире, чем у предшественника. Длинный капот, короткие свесы и удлиненная колесная база формируют профиль автомобиля в стиле купе. Что касается интерьера, приборная панель лишилась рамок и переместилась немного ниже. Широкая кромка передней панели плавно переходит на элементы дверей, а сдвоенные серебряные декоративные полосы проходят от центральной панели до задних дверей, создавая гармоничное сочетание с тщательно продуманными премиальными материалами отделки, выполненными в нейтральных тонах.

Кроссовер Hyundai Tucson предлагается с бензиновым двигателем Smartstream G2,0 (149,6 л.с.) в паре с 6-ступенчатыми МКП или АКП, а также с бензиновым агрегатом Smartstream G2,5 GDi (190 л.с.), который сочетается с 8-ступенчатой АКП. В комплектациях Lifestyle, Prestige и в исполнении Visioner автомобиль может оснащаться дизельным мотором Smartstream D2,0 (186 л.с.) вместе с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

По итогам четырех месяцев 2021 года продажи кроссовера Hyundai Tucson в нашей стране составили 1914 автомобилей, что на 64% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», помимо нового Tucson, в июне на российском рынке будет представлен Hyundai Creta второго поколения, а в сентябре – минивэн Staria, который придет на смену предыдущему поколению модели H-1.

Об этих и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2021 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Hyundai

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиценыhyundaihyundai tucson

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