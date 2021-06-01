KIA Sorento получил в России новый бензиновый двигатель V6 3,5 л

Компания KIA расширила гамму двигателей KIA Sorento для российского рынка. Помимо бензинового 2.5 MPI и дизельного 2.2 CRDi среднеразмерный кроссовер оснащается теперь новым бензиновым двигателем Lambda III V6 3,5 MPI. Новый мотор будет предлагаться для KIA Sorento в комплектациях Luxe, Prestige, Premium, Premium+ в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. В зависимости от комплектации стоимость Sorento V6 3,5 MPI составит от 2 млн 959 тыс. 900 рублей до 3 млн 519 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба корейской марки.

Максимальная мощность двигателя Lambda III V6 3,5 л составляет 249 л.с. (оптимизирована для российского рынка с учетом действующей системы налогообложения), а максимальный крутящий момент – 331,5 Нм. С таким мотором KIA Sorento способен разогнаться до 100 км/ч за 8,0 секунд, а максимальная скорость автомобиля достигает 210 км/ч. Благодаря ряду инновационных решений, примененных в конструкции силовых агрегатов линейки Smartstream, удалось обеспечить более низкие показатели расхода топлива: в комбинированном цикле WLTP он составляет 10 л/100 км.

Напомним, новый KIA Sorento вышел на российский рынок в октябре прошлого года, и с тех пор было продано почти 7 тыс. таких кроссоверов. В апреле 2021 года в России реализовано 1422 автомобиля – это лучший результат продаж за месяц среди всех поколений модели.

«Среди основных конкурентов нового KIA Sorento на российском рынке такие автомобили как Hyundai Santa Fe, Skoda Kodiaq и Mitsubishi Outlander. Ключевыми преимуществами нового KIA Sorento можно назвать современную роботизированную коробку передач с мокрым сцеплением, а также наличие современных систем для управления автомобилем, например, таких как Drive Wise. Ценовой диапазон позволяет выбрать хорошо оснащенную комплектацию в комфортном ценовом сегменте за счет наличия бензинового или дизельного моторов», – говорит директор по развитию дилерского бизнеса автохолдинга «Максимум» Александр Кустов.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».



Фото: KIA