Казахстанский авторынок показывает двукратный рост

В январе – апреле 2021 года в Казахстане было куплено 31,6 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 102% больше, чем за аналогичный период 2020 года. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки ежемесячного обзора «Рынок транспортных средств в Казахстане».

Эксперты составили рейтинг марок и моделей, которые пользовались наибольшим спросом в первые четыре месяца нынешнего года. Порядка 30% рынка в этот период пришлось на марку Chevrolet, продукция которой разошлась тиражом в 9000 автомобилей. Это в 55 раз больше, чем в январе – апреле 2020 года. Следом с небольшим отставанием идет Hyundai (8520 шт.; рост в 2,7 раза), а замыкает первую тройку Toyota (4100 шт.; +62%). В ТОП-5 также вошли корейская KIA (1740 шт.; -7%) и российская LADA (1720 шт.; -43%).

Что касается модельных предпочтений, то лидером у жителей Казахстана стал седан Chevrolet Cobalt, приобретенный с января по апрель в количестве 4510 экземпляров. Следом идут еще два седана – Chevrolet Nexia (3640 шт.) и Hyundai Accent (3480 шт.). В ТОП-5 модельного рейтинга в этой стране вошли также кроссовер Hyundai Creta (1630 шт.) и бизнес-седан Toyota Camry (1560 шт.).

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», двукратный рост казахстанского авторынка во многом базируется на итогах апреля. Так, в этот месяц его объем составил 9,5 тыс. новых легковых автомобилей, что в 63 раза больше, чем в апреле 2020 года. Напомним, что именно год назад в Казахстане были введены жесткие ограничения на работу авторитейлеров (из-за пандемии коронавируса), когда в стране за месяц был куплен всего 151 автомобиль.

Найти эти (и другие) автомобили можно в России – в салонах проверенных дилеров.

Фото: Chevrolet