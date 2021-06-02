Эксперты рассказали о перспективах Volkswagen Taos в России

Новый Volkswagen Taos, который уже выпускается в России, в ближайшее время поступит в продажу. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, какое место на рынке SUV займет этот компактный кроссовер и кто станет его главными конкурентами.

По словам генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, по своему дизайну новинка немецкого бренда – перелицованная версия Skoda Karoq, с теми же бензиновым «атмосферником» 1.6 MPI (110 л.с.) и «турбочетверкой» 1.4 TSI (150 л.с.). Отличается же Volkswagen Taos от чешского одноклассника длиной, в дизайне же практически идентичен. Однако у концерна Volkswagen нет цели переманить аудиторию у какой-то из своих же моделей – Tiguan или Karoq. Как ожидается, стартовые цены на новинку будут выше, чем на Skoda Karoq. Компактный кроссовер Taos, скорее, станет новинкой, которая привлечет новых клиентов, и запускается для расширения ассортимента компании.

«В модельном ряду Volkswagen, предположительно, Taos займет третью позицию по объему реализации, после бестселлера марки Polo и кроссовера Tiguan, от которого новая модель не будет сильно отставать. При этом можно говорить об оттоке клиентов Tiguan в пользу Taos: возможно, он будет колебаться в диапазоне 15 – 20%, потому что среди покупателей есть потребность в компактном кроссовере, а при отсутствии такового в модельном ряду Volkswagen покупатели приобретали более крупную модель. Однако показатели перехода клиентов не будут катастрофическими для марки: у Tiguan появятся новые спецверсии, благодаря которым отток будет нивелирован, а Taos захватит свой контингент потребителей, которых никогда не было у Volkswagen», – рассказал директор по продажам «АВИЛОН Volkswagen» Максим Васильев.

В свою очередь, руководитель отдела продаж Фольксваген Центр Внуково Игорь Осипов отмечает, что на рынке компактных кроссоверов сейчас очень плотная конкуренция, но у Taos большое количество преимуществ: широкий выбор современных двигателей и коробок передач, обеспечивающих лучшую динамику в классе вкупе с высокой топливной эффективностью, или опциями, которые конкуренты не могут предложить. В связи с этим эксперт уверен, что те клиенты, которые ранее выбирали другие модели, такие как KIA Seltos, Mazda CX-30, Nissan Qashqai, не имея возможности выбрать Volkswagen в данном сегменте, посмотрят в сторону нового Taos.

Подробнее о рыночных перспективах нового Volkswagen Taos в России – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».