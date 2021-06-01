Infiniti отзывает в России около 500 кроссоверов FX

Компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» 31 мая объявила об отзыве 483 кроссоверов Infiniti FX35/FX45, изготовленных с 17 мая 2006-го по 6 июня 2008 года. Причины отзыва: для уже замененных подушек безопасности в рамках ранее объявленной кампании выявлено, что подушка безопасности пассажира в случае ее срабатывания может разорваться. Дополнительное исследование показало, что мешок подушки был сложен в узкой части, в результате чего внутреннее давление может неожиданно возрасти при срабатывании подушки при высоких температурных условиях, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет произведена замена модуля подушки безопасности пассажира. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в марте компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» объявила об отзыве 36 автомобилей Infiniti Q70, изготовленных с 17 февраля 2010-го по 2 июля 2014 года. Причины отзыва: из-за неверно выбранного предела выносливости материала трубы карданного вала при его разборке существует вероятность, что после продолжительной нормальной эксплуатации автомобиля в карданном вале может образоваться усталостная трещина, развитие которой может привести к излому вала. В результате может возникнуть ненормальный шум, и не исключена потеря возможности автомобиля передвигаться. В наихудшем случае существует вероятность, что трос стояночного тормоза может быть поврежден отделившейся частью карданного вала, после чего включить стояночный тормоз будет невозможно. На всех автомобилях будет произведена замена карданного вала.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2021 года продажи автомобилей Infiniti в нашей стране составили 746 единиц, что на 39% выше показателя годичной давности. Бестселлером марки на российском рынке в отчетный период стал внедорожник QX80.

Между тем, в феврале российские дилеры Infiniti начали продажи обновленного премиального кроссовера QX50. Кроме того, к концу 2021 года компания Infiniti планирует начать продажи в России кроссовера QX60 нового поколения и нового купе-кроссовера QX55 – наследника модели Infiniti FX.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Infiniti