Mercedes-Benz представляет в России Viano Avantgarde Edition 125

Российские дилеры Mercedes-Benzначинают прием заявок на новый Viano ограниченной серии Edition 125. Впервые автомобиль был представлен на Международном автосалоне в Женеве в марте 2011 года, а его выход приурочен к 125-летнему юбилею изобретения автомобиля.

Как отмечается, в отличие от серийного Vianoнастройки VianoEdition 125 выдержаны в более спортивном ключе. Клиент может выбирать из двух динамичных V6-двигателей – 3,0-литрового дизельного мощностью 224 л.с. с крутящим моментом в 440 Нм и 3,5-литрового бензинового мощностью 258 л.с.

Внешний вид VianoEdition 125 отличают сверкающие хромированные корпусы внешних зеркал, молдинги боковых дверей и переднего бампера, а также хромированная накладка на подъемную дверь багажника, а полированные 16-спицевые легкосплавные колесные диски размером 8 Jx 19 подчеркивают спортивность автомобиля.

В России автомобиль доступен к заказу в двух вариантах длины кузова – компактной и длинной. VianoEdition 125 может быть выполнен в двух цветах «черный обсидиан» и «серебряный бриллиант». Варианты обивки включают кожу «Lugano» и новое эксклюзивное покрытие из микрофибры «TwinDinamica». Салон может быть декорирован панелями под «ореховое дерево» черного или коричневого цвета. Российские цены составляют на Viano 3.0 CDIAvantgarde 3 млн. 600 тысяч рублей, на Viano 3.5 Avantgarde – 3 млн. 800 тысяч рублей.

По итогам Iквартала Mercedes-Benzреализовала на российском рынке LCV 263 машины – на 31% меньше, чем годом ранее. При этом продажи моделей Vito/Viano выросли на 12,5% до 100 экземпляров.