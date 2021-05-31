KIA представила первые изображения нового Sportage

Интерьер нового KIA Sportage отличают качественные мягкие отделочные материалы и инновационные технологические решения. Одним из главных элементов интерьера стал изящный интегрированный изогнутый дисплей. Более детальная информация о KIA Sportage пятого поколения будет представлена в ближайшее время.

Что касается внешнего вида нового Sportage, ярко выраженные грани изящно контрастируют с рельефными поверхностями кузова. В передней части черная решетка радиатора протянулась по всей ширине автомобиля, а ее рисунок сформирован из четко ориентированных геометрических элементов. В задней части рельефные линии крыльев плавно спускаются к тонким фонарям, между которыми расположились новый логотип KIA и название модели.

Напомним, ранее компания KIA расширила выбор комплектаций для спецсерии Sportage Black Edition, которая вышла на российский рынок в феврале 2021 года, и теперь также предлагается в более доступной версии Luxe Plus. Стоимость Sportage Black Edition в этой комплектации с 2,0-литровым бензиновым двигателем (150 л.с.) и приводом на переднюю ось составляет 1 млн 994 тыс. 900 рублей, с таким же двигателем, но с полным приводом – 2 млн 074 тыс 900 рублей, и с бензиновым двигателем 2,4 л (184 л.с.) и системой полного привода – 2 млн 194 тыс. 900 рублей. Во всех вариантах автомобиль имеет автоматическую 6-ступенчатую трансмиссию.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2021 года продажи KIA Sportage в нашей стране составили 10367 автомобилей, что на 29% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате он вошел в ТОП-15 самых популярных автомобилей на российском рынке.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: KIA