Старт производства Aurus Senat – не обошлось без сюрпризов | АВТОСТАТ

Старт производства Aurus Senat – не обошлось без сюрпризов

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Старт производства Aurus Senat – не обошлось без сюрпризов

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В церемонии официального запуска производства автомобилей Aurus принял участие Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. После ответов на вопросы представителей СМИ он пригласил всех познакомиться с «лабораторным» образцом автомобиля Aurus, который способен работать на водороде. Это единственный в мире автомобиль представительского класса на экологичном топливе.

Денис Мантуров лично сел за руль автомобиля. В качестве пассажиров были глава РОСТЕХа Сергей Чемезов, Президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор ООО «Аурус» Адиль Ширинов.

Напомним, что массовое производство автомобиля представительского класса Aurus теперь базируется в Елабуге на мощностях завод «Соллерс». Там налажен полный цикл выпуска автомобилей – сварка, окраска и сборка. Производственная мощность предприятия – 5000 автомобилей в год.

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Фото: АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилипроизводствоновинкиразработкиaurus

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