На серийное производство автомобилей Aurus в Елабуге потребовалось 2,5 млрд рублей | АВТОСТАТ

На серийное производство автомобилей Aurus в Елабуге потребовалось 2,5 млрд рублей

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На серийное производство автомобилей Aurus в Елабуге потребовалось 2,5 млрд рублей

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В Елабуге модернизировано производство «Соллерс» и теперь там стартовал выпуск автомобилей Aurus. Официальный запуск состоялся сегодня, 31 мая. В беседе с журналистами генеральный директор ООО «Аурус» Адиль Ширинов рассказал об объемах инвестиций в проект переноса производства.

Всего на эти цели потребовалось 2,5 млрд рублей. Эти средства были направлены на переподготовку и модернизацию сварочного, окрасочного и сборочного производств. Окупаемость проекта - не более 7 лет. Но руководители уверены, что это произойдет быстрее.

По словам Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, количество предварительных заказов на сегодняшний день составляет 500 автомобилей. Из них 200 - 300 штук войдут в первую серию до конца года. Еще 50 - 60 автомобилей будет произведено для испытаний и специального назначения.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилипроизводствоновинкилюксовые автомобилиaurus

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